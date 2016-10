Lamb Of God: EP THE DUKE ist an Krebs verstorbenem Fan gewidmet

Die US Groove-Metaller Lamb Of God werden am 2.Dezember eine neue EP names THE DUKE veröffentlichen. Die fünf Songs umfassende Platte (zwei neue Tracks sowie drei Live-Versionen) ist Wayne Ford gewidmet – einem Fan der Band, der an Leukämie verstorben ist und Randy Blythe und Co. zu den Songs inspirierte.

Das Ankündigungs-Video, das ihr unten sehen könnt, erklärt die Hintergründe und Umstände, unter denen Randy Blythe Wayne Ford kennenlernte, welchen Eindruck Fords Kampf gegen den Blutkrebs bei dem Frontmann hinterließ und wie eine kurze Freundschaft zwischen den beiden Männern entstand. Zudem will der Sänger auf den Umstand aufmerksam machen, dass dringend mehr Knochenmarkspender benötigt werden, um die Krankheit zu bekämpfen.

Die Tracklist von THE DUKE liest sich wie folgt:

01. The Duke

02. Culling

03. Still Echoes (live at Rock Am Ring)

04. 512 (live at Rock Am Ring)

05. Engage The Fear Machine (live at Bonnaroo)