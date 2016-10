Lamb Of God: ‘The Duke’ mit Klargesang von Randy Blythe (Video)

Weiterlesen Lamb Of God: EP THE DUKE ist an Krebs verstorbenem Fan gewidmet Die US Groove-Metaller Lamb Of God werden im Dezember eine neue EP names THE DUKE veröffentlichen, die einem an Krebs verstorbenen Fan gewidmet ist. Die US Groove-Metaller Lamb Of God haben den Titeltrack ihrer aktuellen EP THE DUKE veröffentlicht. Der Song fällt nicht nur dadurch auf, dass er in Erinnerung an den verstorbenen Fan und Band-Freund Wayne Ford gewidmet ist, sondern auch durch den sehr untypischen Gesang von Blythe. In den Strophen von ‘The Duke’ setzt der sonst eher mit einer mächtigen Schreistimme ausgestattete Frontmann nämlich auf Nu-metallisch angehauchten Klargesang, der in Kombination mit dem gewohnt drückenden Riffing von Lamb Of God eine angemessen düstere Atmosphäre erzeugt.

Hört den neuen Lamb Of God-Song ‘The Duke’ hier: