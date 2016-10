Leaves’ Eyes: Teaser zu FIRES IN THE NORTH (Video)

Weiterlesen Leaves’ Eyes trennen sich von Sängerin Liv Kristine Die Gothic-Metaller Leaves' Eyes haben sich von ihrer Sängerin Liv Kristine getrennt. Mit der Finnin Elina Siirala haben sie bereits Ersatz gefunden. Leaves’ Eyes werden am 7. Oktober ihre neue EP FIRES IN THE NORTH veröffentlichen. Es ist das erste Release nach der unschönen Trennung von Frontfrau Liv Kristine, die im April zu einer öffentlichen Schlammschlacht zwischen der Sängerin und der Band führte, da beide Seiten eine andere Version der Trennung präsentierten. Seit April wird die Band von der finnischen Sängerin Elina Siirala angeführt.

Die Tracklist von FIRES IN THE NORTH:

1. Fires In The North

2. Fires In The North (Acoustic Version)

3. Edge Of Steel (2016 Version)

4. Sacred Vow (2016 Version)

5. Swords In Rock (2016 Version)

Seht den Teaser zur kommenden Leaves’ Eyes EP FIRES IN THE NORTH hier: