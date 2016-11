Lindemann: Überraschender Auftritt bei Pain-Konzert

Die Besucher des gestrigen Pain-Konzertes in Hamburg wurden unverhofft Zeugen einer grandiosen Welt-Premiere: Till Lindemann trat auf die Bühne und performte gemeinsam mit Peter Tägtgren ‘Praise Abort’. Seht ein Mitschnitt der Überraschungsaktion unten!

The Vision Bleak waren eine der Vorbands für Tägtgrens Pain am 9. November im Hamburger Club „Klubsen“. Sänger Allen B. Konstanz erinnert sich an den denkwürdigen Auftritt:

„Das in Hamburg etwas in der Luft lag, war schon Morgens klar. Als Till dann aber tatsächlich den Club betrat, blieb allen Anwesenden die Spucke weg. Lindemann und Tägtgren mit ihrem gemeinsamen Projekt live zu sehen, war bizarr und auf eine gewisse Art fast unecht. Es war beeindruckend!“

Lindemann-Konzerte und neues Album möglich

Nie zuvor traten Till und Peter mit Lindemann auf. Laut Tätgren könnten der ‘Praise Abort’-Überraschung bald weitere Auftritte folgen.

Nach dem es nach dem Debut-Album SKILLS IN PILLS etwas ruhiger um das Projekt geworden war, macht der Pain– und Hypocrisy-Kopf in einem Interview Hoffnung auf mehr:

Weiterlesen Peter Tägtgren über Lindemann-Tour: “Es wird definitiv irgendwann, irgendwie passieren” Im Interview mit PAIN hat sich Peter Tägtgren über die Möglichkeit einer Lindemann-Tour geäußert! Tägtgren gibt darin wenig konkrete, aber umso erfreulichere Aussichten für Lindemann-Fans: Zwar müssten Peter und Till zunächst vor allem Rücksicht auf die Pläne von Rammstein nehmen, Live-Konzerte von ihrem gemeinsamen Projekt seien aber vorgesehen.

Und neues Lindemann-Material? „Wir haben Ideen für viele Songs herumliegen“, verrät Tägtgren.