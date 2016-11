Es war keine schöne Trennung: Im April dieses Jahres wurde bekannt, dass sich die Gothic-Metaller Leaves‘ Eyes von ihrer damaligen Sängerin Liv Kristine getrennt haben, angeblich einvernehmlich. Kurz darauf entbrannte jedoch eine regelrechte Schlammschlacht und alles deutete darauf, dass Kristine aus der Band geschmissen wurde. Leaves‘ Eyes hatten daraufhin sogar ein Protokoll veröffentlicht, um zu beweisen, dass die Trennung einvernehmlich war und es keinen Rausschmiss gab.

Liv Kristine hat sich bisher nie zu den Vorfällen geäußert, stattdessen schwieg sie. Bis heute, denn in einem neuen Interview auf „Empire Zone“ spricht die ehemalige Sängerin von Leaves‘ Eyes erstmals über die Ereignisse der Vergangenheit.

Die Veröffentlichung des Gesprächs-Protokoll, welches auch private Details enthält, hat sie dabei am härtesten getroffen, so Liv Kristine:

Ich mochte das wirklich nicht. Was hat das zu bedeuten? Zuallererst fand ich es zutiefst unprofessionell, dass ein Band-Protokoll veröffentlicht wurde, welches ich noch nie gesehen habe. Es wurde weder von mir unterschrieben, noch erzählt es die ganze Wahrheit. Was zur Hölle ist da los? Das ist Eigentum der Band, nicht der ganzen Welt. Ja, das tat wirklich weh. Ich hätte niemals gedacht, dass meine Ex-Bandmitglieder es für angemessen und cool hielten, in Interviews über meinen Sohn und meine private Situation zu reden, um dann auch noch diesen Bullshit auf der Homepage von Leaves‘ Eyes zu veröffentlichen. Das macht die Sache für die Band und die neue Sängerin kein Stück besser. Für mich war das ein Schock und ich frage mich, warum man mich privat angegriffen hat. Die Sicherheit meines Sohnes ist mir am wichtigsten. Deshalb hat mich das so aufgebracht.

Warum sie erst jetzt ihr Schweigen gebrochen hat, erklärt Liv Kristine auch, außerdem hat sie noch ein paar Ratschläge an ihre ehemalige Band und die neue Sängerin Elina Siirala:

Ich habe die Presse in den vergangenen Monaten gemieden. Dies ist mein erstes Interview nach der professionellen und persönlichen Trennung in diesem Jahr. Leaves‘ Eyes sollten sich auf ihre Karriere konzentrieren und sich wie Profis verhalten, statt destruktiv zu sein. Ich musste einfach aufhören, mir Gedanken darum machen. Ich habe die Negativität ignoriert, die Vergangenheit akzeptiert und konzentriere mich jetzt auf positive Dinge. Ich liebe die Musik von Leaves‘ Eyes und was wir einst hatten. Ich werde mich aber nicht weiter negativ beeinflussen lassen und stattdessen nach vorne schauen. Das ist außerdem das, was ich auch der Sängerin zu sagen habe, die mich ersetzt hat.

Die vergangenen Monate waren nicht einfach für Liv Kristine, doch es scheint langsam wieder bergauf zu gehen: