LORDS OF CHAOS: Fenriz beschwert sich über Verfilmung

In Black Metal Kreisen kennt fast jeder das Buch LORDS OF CHAOS, das sich mit der norwegischen Black Metal Szene Anfang der 90er beschäftigt: der Musik, den Kirchenverbrennungen, den Drohungen und Morden. Jetzt scheint die geplante Verfilmung kurz bevor zu stehen. Darkthrone-Kopf Fenriz hält das für keine gute Idee.

LORDS OF CHAOS ist „die Schlechteste Idee seit ungeschnittenem Brot“

Auf Facebook, dort ist der Black Metal-Musiker ohnehin sehr aktiv, beschwerte sich Fenriz jetzt über die Idee einer Verfilmung des Buches:

„Bezüglich dieses Filmes, der sich mit der Situation des Black Metal in den späten Achtzigern und frühen Neunzigern auseinandersetzt: Das ist die Schlechteste Idee seit ungeschnittenem Brot (bitte zitiert das und verbreite die Aussage. BITTE).“

Zu Befehl, Herr Fenriz. Hoffen wir, dass ein weiterer Wunsch des Darthrone-Kopfes in Erfüllung geht. In einer Antwort auf einen Kommentar witzelt der Musiker: „Immer wenn ich in Interviews gefragt worden bin, wer mich in einem Film spielen sollte, habe ich geantwortet: Reese Witherspoon.“ Das wäre doch wirklich spektakulär gut!