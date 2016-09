Manowar: Termine für finale Tour angekündigt – Erste Tickets ab sofort im Verkauf

Manowar haben jetzt die Termine der Deutschland-Konzerte angekündigt, die ihre Karriere 2017 im Zuge der “Final Battle World Tour” vollenden sollen.

Die Set der Abschiedskonzerte soll über zwei Stunden lang sein und mit den größten Hits aus fast vier Jahrzehnten Manowar-Geschichte bestehen.

“Wir werden in den Final Battle marschieren, wie wir es in unserer gesamten Karriere getan haben: ALLES für unsere Fans geben! Der Sieg wird unserer sein, aber der Ruhm gehört unserer Legion von Fans!”, so Joey DeMaio.

The Final Battle World Tour 2017 – Bestätigte Tour Termine:

Manowar 2017

24.11 München, Zenith

27. 11 Erfurt, Messehalle

28. 11 Berlin, Tempodrom

1.12 Essen, Grugahalle

3.12 Kiel, Sparkassen Arena

5.12 Köln, Palladium

8.12 Frankfurt/Main, Jahrhunderthalle

12.12 Trier, Arena

15.12 Stuttgart, Porsche Arena

So verkündeten Manowar ihre finale Tour:

“Die Gods And Kings Tour war ein bahnbrechender Moment in unserer Karriere. Bühne, Ton, Video und Ihr, unsere Fans, waren großartig!

Nach einer derart fantastischen Tour war es klar, daß wir das nächste Mal noch Größeres bieten müssen, jenseits von allem was wir bislang getan haben; etwas, das die Träume jedes Manowarriors erfüllen wird. Das wird dann der ultimative Moment sein Danke zu sagen, und Lebewohl!

Der Final Battle beginnt in Deutschland und wird uns rund um die Welt führen, um Lebewohl zu sagen.

Wer Metal kennt,

kennt MANOWAR.

Wer MANOWAR kennt,

kennt Metal!

Alle die auf dieser Tour dabei sein werden wird eine ewige Erinnerung bleiben, an eine Band die Herz, Blut, Seele und jeden Moment ihrer Karriere dem Wahren Heavy Metal gewidment hat.

Wir rufen alle Manowarrior auf Euch bereitzumachen und mit uns am Final Battle teilzunehmen!

MANOWAR”