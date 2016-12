Matt Heafy über das Trivium-Debüt: EMBER TO INFERNO war seiner Zeit voraus

Im Interview mit Music Feed hat sich Trivium-Frontmann Matt Heafy über den Release des 2003 erschienenen Debüts EMBER TO INFERNO geäußert, der für die Band damals verhältnismäßig ernüchternd verlief.

„Das Album war ab Release verflucht”, so Heafy. „Als wir damals bei Lifeforce unterschrieben, waren wir unglaublich aufgeregt. Ich erinnere mich, als der Releasetag kam, gingen wir alle zu unserem örtlichen Plattenladen um die CD zu kaufen und, höre und staune, es war nirgends verfügbar. Nicht, weil es ausverkauft war, sondern weil der Vertriebsdeal von Lifeforce noch nicht finalisiert war.”

“Wir waren sehr enttäuscht, dass wir die Platte nicht finden konnten. In unserer Erinnerung ist das Beste was mit EMBER TO INFERNO passiert ist, dass es uns einen Vertrag mit Roadrunner beschafft hat und dann alles richtig aufgestellt wurde”, erinnert sich Heafy. „Dann gingen wir auf Tour und bekamen einen vernünftigen Plattenvertrag, mit dem du das Ding überall finden konntest. Wenn man jetzt zurückblickt, war EMBER TO INFERNO seiner Zeit voraus und ich glaube, deshalb bekam es damals nicht die Aufmerksamkeit.”

Das Trivium-Debüt ist Anfang Dezember neu veröffentlicht worden, neben dem Album finden sich auf einer Deluxe-Edition 13 unveröffentlichte Versionen von Songs.