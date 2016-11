Maynard James Keenan über das neue Tool-Album: „Ich bin nicht faul!“

Vor über zehn Jahren wurde mit 10,000 DAYS das vorerst letzte Tool-Album veröffentlicht. Ein Nachfolger ist zwar bereits in Arbeit, wann mit dem neuen Langspieler zu rechnen ist, steht allerdings noch in den Sternen.

Man könnte der Band jetzt natürlich Faulheit vorwerfen, doch Maynard James Keenan wehrt sich vehement gegen solche Unterstellungen. So zuletzt geschehen in einem neuen Interview mit „The Wall Street Journal“:

Ich liebe wirklich Led Zeppelin und es ist eine Schande, dass sie nicht mehr und mehr Alben rausbringen. Aber ich bin diesen Morgen ohne Probleme aufgestanden. Wir arbeiten daran… Erwecke ich den Eindruck, eine faule Person zu sein, die das Album nicht fertigstellen will? Wenn die Frucht noch nicht gereift ist, kann ich sie auch nicht pflücken. Wenn sie noch nicht fertig ist, widme ich mich anderen Dingen.

Die Dinge stehen aber nicht schlecht, dass ein neues Tool-Album eher früher als später erscheint, denn die Band soll laut einem Bericht aus August vier Tage die Woche daran arbeiten. Gut Ding will halt Weile haben.