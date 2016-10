Meshuggah haben neue Tool-Songs (Demos) gehört und sind begeistert

Sie gehören zu einer äußerst kleine Riege Privilegierter: Die Meshuggah-Musiker Mårten Hagström (Gitarre) und Tomas Haake (Schlagzeug) durften bereits die Demos zu neuen Tool-Songs hören.

Seit gut zehn Jahren warten Fans schon auf den 10,000 DAYS-Nachfolger, laut theprp.com konnten sich Hagström und Haake bei einem Besuch bei Tool-Schlagzeuger Danny Carey von der Qualität der neuen Songs überzeugen.

“Wir stehen häufig mit ihnen im Kontakt”, verriet der Meshuggah-Gitarrist Mårten Hagström jetzt im Interview mit rocksverige.se. “Ich kann nicht wirklich sagen, was mit ihrem Album los ist, aber wir können euch so viel verraten… das ist typisch Tool und sie sind die beste Band und die einzigen, die noch langsamer arbeiten als wir.”