Meshuggah: Neues Video zu ‘Clockworks’ veröffentlicht

Die progressive Metal-Dampfwalze Meshuggah hat am Freitag ihr neues Album THE VIOLENT SLEEP OF REASON veröffentlicht. Die Platte, die bei uns eine mal eben die Höchstwertung einstreichen konnte, wurde von der Band live im Studio eingespielt. Angesichts der Präzision der walzenden Riffs eine starke Leistung.

Passend zum neuen Album haben Meshuggah zudem auch ein neues Video veröffentlicht. ‘Clockworks’ entführt den Zuscheuer in eine bizarre, albtraumhafte Umgebung, die von den Energiestößen der drückenden Riffs des Songs angetrieben wird.

Seht das neue Meshuggah-Video zu ‘Clockworks’ hier!