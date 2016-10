Meshuggah: Wir haben noch kein Riff im Tourbus oder Hotelzimmer geschrieben

Meshuggah brauchen für ihre Alben verhältnismäßig viel Zeit. Knappe vier Jahre liegen zwischen den Veröffentlichungen, was Schlagzeug-Maschine Tomas Haake jetzt im Interview mit Full Metal Jackie schlüssig erklärt: Die Band kann auf Tour einfach keine Songs schreiben.

“Es kostet uns relativ viel Zeit, zu schreiben”, so der Schlagzeuger. “Wir sind eine dieser Bands – wir haben noch nie ein einziges Riff oder Part in einem Tourbus oder Hotel geschrieben. Das ist einfach eine Art zu arbeiten, die für uns noch nie funktioniert hat. Wir müssen uns immer eine Auszeit nehmen und ungefähr sechs Monate oder bestenfalls ein Jahr um uns auf das Schreiben zu fokussieren um die Dinge in Bewegung zu bringen. Also, ja, das ist einer der Gründe!”