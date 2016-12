Metal-Geschichten: Video-Format will eure Sicht auf die Szene

Weiterlesen PREMIERE Into The Machine: Seht hier die exklusive Prog-Doku mit Opeth Ab heute starten METAL HAMMER zusammen mit FreqsTV DIE neue Doku-Serie über Prog Metal. In mehreren Episoden kommen dabei Bands wie Opeth und Between The Buried And Me zu Wort. Heute geht es los mit den Prog-Helden von Opeth! Es ist ein ambitioniertes Projekt: FreqsTV hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch verschiedene, hochwertig produzierte Formate wie Tour-Dokumentationen und Features, Genres aus dem Hard Rock und Metal-Umfeld zu durchleuchten. Jetzt ist eure Sicht auf die Szene gefragt!

“Portaits from the Moshpit”

Nehmt euer Smartphone zur Hand, haltet es quer (!) und erzählt eure Metal-Geschichten aus der deutschen Szene. Frei von der Leber und auf Englisch. Das ist dabei nur die einfachste Variante. Gewünscht ist alles, was euch einfällt: Von kurzen Eindrücken und Meinungen bis hin zu ganzen Reportagen, freuen sich die Macher von freqstv.com über eure Einsendungen!

Einige Beispiele von Einsendungen aus aller Welt gibt es bereits auf der Facebook-Präsenz des Kanals zu sehen. Darunter z.B. eine Einsendung einer jungen Frau aus Indien oder die Geschichte einer Dame aus Quebec, Kanada.