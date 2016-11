METAL HAMMER PARADISE 2016: Das ist das Rahmenprogramm!

Liebe METAL HAMMER PARADISE-Gemeinde,

die Zeichen stehen auf Krach: METAL HAMMER PARADISE 2016 funkelt verheißungsvoll am Firmament. Den Band-Timetable haben wir Euch ja bereits verklickert. Doch damit ist es längst noch nicht getan. Auch in diesem Jahr gibt es außerdem ein schneidiges Rahmenprogramm.

Weiterlesen METAL HAMMER PARADISE 2016: Timetable steht Hier erfahrt ihr, wann welche Bands auf dem METAL HAMMER PARADISE 2016 spielen. Am Samstag könnt Ihr beim Guitar Workshop mit Victor Smolski von Almanac (13:30 Uhr im Witthüs) und mit Jon Schaffer von Iced Earth (15:00 Uhr im Witthüs) an Euren Saitenskills feilen. Euren Stimmbändern geht’s im Vocal Workshop mit Ralf Scheepers von Primal Fear (16:45 Uhr im Witthüs) an den Kragen. Außerdem könnt Ihr Euch in diesem Jahr beim Bowling mit Anvil (18:00 Uhr in der Bowlingbahn) messen. Außerdem ist Christian von Aster für eine Lesung (12:00 Uhr im Witthüs) zu Gast.

Damit ist es noch immer nicht genug. In der Galeria signieren die auftretenden Bands an beiden Tagen, was das Zeug hält.

Autogrammstunden am Freitag:

16.45 Uhr: Brainstorm

17:30 Uhr: Almanac

18:00 Uhr: Enslaved

18:30 Uhr: Dust Bolt

19:00 Uhr: Dirkschneider

19:30 Uhr: Apocalyptica

20:15 Uhr: Die Kassierer

20:45 Uhr: Year Of The Goat

21:15 Uhr: Equilibrium

Autogrammstunden am Samstag:

15:00 Uhr: Lost Society

15:30 Uhr: Overkill

16:15 Uhr: Schandmaul

17:15 Uhr: Anvil

17:45 Uhr: Iced Earth

18:15 Uhr: Onkel Tom

19:00 Uhr: Blues Pills

20:00 Uhr: Crowbar

21:00 Uhr: Stallion

22:10 Uhr: Erik Cohen

Änderungen vorbehalten! Bitte beachtet vor Ort die Aushänge am schwarzen Brett im Eingangsbereich der Galeria.

Und wer es nicht mehr aushält, bis sich am Freitag die Pforten öffnen, für den haben wir am Donnerstag ab 21 Uhr wieder eine dicke Warm-Up Party im Witthüs mit den DJs vom Ballroom Hamburg am Start. Eine zusätzliche Übernachtung von Donnerstag auf Freitag ist übrigens telefonisch unter 01806 – 502 501* optional zubuchbar ab EUR 55,-/Unterkunft 😉

Wir sehen uns!