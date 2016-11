Arch Enemy, The Haunted und Lacuna Coil gehen im nächsten Jahr gemeinsam auf Tour, was ihr auf keinen Fall verpassen solltet! Startschuss ist in Bochum, hier alle Termine in der Übersicht:

METAL HAMMER präsentiert

Arch Enemy + The Haunted + Lacuna Coil

30.03. Bochum, Zeche

31.03. Leipzig, Hellraiser

04.04. Langen, Neue Stadthalle

05.04. München, Backstage Werk

06.04. Saarbrücken, Garage

09.04. Ludwigsburg, Rockfabrik

Bitte beachtet, dass Lacuna Coil bei den ersten beiden Gigs in Bochum und Leipzig nicht dabei sind.