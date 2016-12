METAL HAMMER präsentiert: Die metallischsten Touren 2017

Die Touren im ersten Quartal 2017

A Day To Remember

‘Paranoia’ und ‘Bad Vibrations’ erwarten Euch auf einem Gig von A Day To Remember. Zum Glück nur in musikalischer Form. Anfang 2017 kommen die US-Amerikaner mit ihrer höchsteigenen Kombination aus Metalcore und Pop-Punk nach Deutschland. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

Almanac + Gloryful + Lichtgestalt

Im Jahr 2015 meldete sich Victor Smolski (Ex-Rage) eindrucksvoll mit seiner neuen Band Almanac zurück. 2016 folgte dann mit TSAR (Review) das erste Album. 2017 geht es dann auf große Tour mit Gloryful und Lichtgestalt. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

Amon Amarth + Dark Tranquillity + Omnium Gatherum

Wenn 2017 die drei Top-Acts Amon Amarth, Dark Tranquillity und Omnium Gatherum aus Nordeuropa gemeinsam auf Tour gehen, ist nicht nur ein maximaler Abriss vorprogrammiert, auch für die nötige Prise Melodic Death Metal ist gesorgt. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

Arch Enemy + The Haunted + Lacuna Coil

Arch Enemy, The Haunted und Lacuna Coil gehen 2017 Jahr gemeinsam auf Tour. Startschuss ist in Bochum, hier alle Termine in der Übersicht!

Avenged Sevenfold + Disturbed + Chevelle

Im Februar 2017 führt ihre Tour das Dreiergespann aus Avenged Sevenfold, Disturbed und Chevelle auch nach Deutschland. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

Erik Cohen

Die meisten von euch dürften ihn als Sänger der Hardcore-Punker von Smoke Blow kennen, seit 2011 wandert Daniel Geiger aber auch unter dem Pseudonym Erik Cohen auf Solopfaden. Im Januar 2016 erschien sein Album WEISSES RAUSCHES. 2017 geht es auf Tour. Die Endstation bildet dabei seine Heimatstadt: Kiel. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

Conan + Downfall Of Gaia + Hark + High Fighter

Wenn wir „Conan“ schreiben, meinen wir natürlich weder den Barbaren noch den ulkigen US-Talkshowhost. Nein, wir reden hier natürlich von der Doom-Metal-Band aus England, die uns seit 2006 gepflegt das Hirn aus dem Schädel bläst. Lest passend dazu hier auch unser Review zur aktuellen LP REVENGEANCE. Gemeinsam mit Downfall Of Gaia, Hark und High Fighter geht es 2017 auf Tour. Alle Details erfahrt ihr hier!

Devin Townsend Project + Between The Buried And Me + Leprous

Zugegeben, es ist noch ein wenig hin, aber Vorfreude ist die schönste Freude und so freut es uns, euch heute mitzuteilen, dass Anfang 2017 Devin Townsend Project, Between The Buried And Me und Leprous gemeinsam auf Tour gehen. Alle Details erfahrt ihr hier!

Gojira

Die französische Progressive Metal-Elite Gojira ist nicht nur für einen, sondern gleich für zwei Grammys nominiert, darunter in der Kategorie “Best Rock-Album”. Davon lässt sich die Band allerdings nicht großartig beeindrucken, sondern geht stattdessen 2017 auf Tour. Alle Details erfahrt ihr hier!

Grave Digger + Mystic Prophecy + Victorious

Das letzte Album von Grave Digger hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber das hält das deutsche Power-Metal-Urgestein nicht davon ab, durch die Lande zu ziehen und Konzerte zu spielen. Unterstützung holen sich Grave Digger dabei gleich von zwei Bands: Mystic Prophecy und Victorious. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

Hammerfall

Es ist an der Zeit: Anfang 2017 werden die schwedischen Power Metal-Urgesteine Hammerfall mit einem neuen Album im Gepäck in Europa auf die Straße gehen. Darunter finden sich viele Shows im deutschsprachigen Raum. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

In Flames

Ende 2016 erschien mit BATTLES das neue Album von In Flames und passend dazu gibt es von uns die dazugehörige Tourpräsentation. Nehmt euch im März 2017 besser nichts vor, wenn ihr die Schweden nicht verpassen wollt. Alle Details erfahrt ihr hier!

Insomnium

Anfang 2017 kommen die finnischen Depri-Melodeather Insomnium auf Tour. Neun Stops der Tour finden dabei im deutschsprachigen Raum statt – und werden natürlich wie gewohnt von METAL HAMMER präsentiert. Die Band wird dann ihr aktuelles Album WINTER’S GATE im Gepäck. Die kompletten 40 Minuten Spielzeit präsentieren sie live in voller Länge. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

Kreator + Sepultura + Soilwork + Aborted

Die deutschen Thrash-Urgesteine Kreator gehen Anfang 2017 auf Tour, um ihr neues Album GODS OF VIOLENCE zu promoten. Unterstützung bekommen sie dabei von niemand geringerem als Sepultura, Soilwork und Aborted. Fans von Thrash- und Death Metal sollten sich diese unheilige Zusammenkunft auf keinen Fall entgehen lassen. Alle Details erfahrt ihr hier!

The New Black

Die deutsche Hardrock-Formation The New Black rollt an. Mit ihrem neuen Album A MONSTER’S LIFE bestreiten die Würzburger die ‘A Monster’s Tour’, bei der es im Frühjahr in den Clubs zur Sache geht. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

Powerwolf + Epica + Beyond The Black

2015 haben Powerwolf mit BLESSED & POSSESSED ihr sechstes Studioalbum veröffentlicht, mit THE HOLOGRAPHIC PRINCIPLE brachten Epica 2016 einen neuen Langspieler auf den Markt. Beyond The Black erlebten im gleichen Jahr turbulente Zeiten, sind jetzt aber mit voller Stärke zurück. Grund genug also, 2017 gemeinsam auf Tour zu gehen. Alle Details erfahrt ihr hier!

Sabaton + Accept + Twilight Force

Weiterlesen Im Pit bei Sabaton in Lima, Peru(!) am 09.11.2016 Wir haben etwas ganz Besonderes für euch: Wir waren bei Sabaton in Lima, Peru! Lest einen Bericht und seht die Bilder von dem Konzert vom 09.11.2016. Metal-Giganten auf Tour: Sabaton begeben sich im Januar auf “The Last Tour”. Mit dabei: die deutschen Metal-Legenden von Accept und Twilight Force. Präsentiert wird dieses Hitfeuerwerk natürlich von METAL HAMMER! Alle Details erfahrt ihr hier!

Trivium

Zuletzt beschenkten uns Trivium mit ihrem aktuellen Album: SILENCE IN THE SNOW (Review) erschien im Oktober 2015 und ist ein echtes Brett geworden! Auch 2017 geht es damit für Matt Heafy & Co. wieder auf Tour und Trivium kommen uns selbstverständlich auch in Deutschland besuchen. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!

Year Of The Goat + The Order Of Israfel + Tombstone

Mystisch rocken sich Year Of The Goar mit Prog-Einschlag und Hammond-Orgel Year Of The Goat 2017 durch Deutschland. Alles über die Tour erfahrt ihr hier!