Nach dem Abschluss ihrer gigantischen THE BOOK OF SOULS-Welttournee haben Iron Maiden anscheinend immer noch nicht genug. Die britischen Metal-Legenden werden auch 2016 erneut auf die Straße gehen und machen dabei auch bei drei Stationen in Deutschland halt, die 2016 nicht in den Genuss der Eisernen Jungfrauen gekommen sind. Mit dabei sind diesmal die US-Rocker Shinedown. Wir freuen uns zu verkünden, dass natürlich auch diese drei Deutschland-Stops von METAL HAMMER präsentiert werden!

METAL HAMMER präsentiert:

Iron Maiden + Shinedown

THE BOOK OF SOULS-TOUR 2017

24.04. Oberhausen, König-Pilsener-Arena

28.04. Frankfurt, Festhalle

29.04. Frankfurt, Festhalle (neuer Termin)

02.05. Hamburg, Barclaycard Arena