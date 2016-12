Progressiver Doppelschlag: Die US-Formation Periphery kommt im Frühjahr 2017 auf Tour in Europa. Mit dabei sind die Prog-Kollegen von The Contortionist – und auf dem Tourplan stehen natürlich auch vier Konzerte in Deutschland. Diese werden euch, wie könnte es anders sein, von METAL HAMMER präsentiert!

METAL HAMMER präsentiert:

Periphery + The Contortionist

02.05. Wiesbaden, Schlachthof

08.05. Berlin, Lido

16.05. Hamburg, Markthalle

17.05. Köln, Essigfabrik