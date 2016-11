Metal Hammer und AC/DC Strom bringen euch ins „Metal Hammer Paradise“!

Metal Fans aufgepasst: wer seine Couch am Samstag gegen die volle Ladung „Maximum Metal“ tauschen möchte, erhält jetzt die einmalige Chance auf 2 von 12 Tickets zum Metal Hammer Paradise am komplett ausverkauften Samstag mit Saxxon, Schandmaul, Annihilator und vielen mehr! Dabei reisen die Gewinner stilecht im „AC/DC Strom Rock Shuttle“ ab Hamburg Hauptbahnhof an und ein fettes Überraschungspaket legt AC/DC Strom noch oben drauf!

Reiseinfos für die Gewinner:

Treffpunkt: 12.11.16, 08.00 Uhr, Hamburg HBF

Abfahrt: 08:30 Uhr

Ankunft: ca. 10:45 Uhr

Rückfahrt: ca. 00:30 Uhr

Ankunft: ca. 02:00 Uhr, Hamburg HBF

Und so kannst du gewinnen:

Melde dich einfach auf ACDC-Strom.de/newsletter für die neusten Infos rund um AC/DC Strom an und du bist automatisch bei der Verlosung dabei! Mitmachen kannst du bis Mittwoch, den 09.11.2016 um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden am folgenden Donnerstag, den 10.11.16 per E-Mail benachrichtigt!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörigen. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 09.11.2016 um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.