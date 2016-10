METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #035: Wir sind zurück!

Zwei Wochen musstet ihr ohne eure wöchentliche Dosis WEEKLY WARFARE auskommen, doch ihr könnt die Taschentücher wieder einpacken. Denn wir sind wieder zurück und versorgen euch in gewohnter Manier mit den wichtigsten Metal-Themen der Woche.

Hier also die 35. Ausgabe, unter anderem mit diesen Themen:

System Of A Down kündigen Deutschlandkonzerte für 2017 an, außerdem gibt es die ersten Headliner für Rock am Ring und Rock im Park 2017. Dann hat sich auch noch der Frontmann von Trap Them während eines Konzerts BEIDE Beine gebrochen, aber spielt einfach weiter. Krasser Typ!

Album der Woche: ALBEZ DUZ – Wings Of Tzinacan. Song der Woche: DELUMINATOR – Built To Kill

Einmal die Woche bekommt ihr mit METAL HAMMER WEEKLY WARFARE die maximale Packung Metal serviert: News, Interviews, Konzerte, Musik und Trivia. Hier erfahrt ihr, was in der Szene derzeit wirklich wichtig ist, welche Platten ihr hören solltet und welche News die Metal-Welt bewegen. Präsentiert natürlich im ganz eigenen METAL HAMMER-Stil. Immerhin bekommt ihr hier unser Motto als Video: Maximum Metal!