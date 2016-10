METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #036: Iron Maiden, Tool u.v.m.!

Die 36. Ausgabe METAL HAMMER WEEKLY WARFARE, mit folgenden Themen:

Asking Alexandria: Denis Stoff erklärt seinen Ausstieg, Tool: Danny Carey leidet unter ernsthafter Staphylokokken-Infektion, nach Show-Absage: Bands beschmieren angeblich Backstage mit Hakenkreuzen aus Schweineblut, LORDS OF CHAOS: Verfilmung des Black Metal-Buches rückt näher.

Außerdem: das fulminante Beatraten und die Kommentare der Woche!



Album der Woche: ANAAL NATHRAKH – The Whole of the Law. Song der Woche: MALEVS MALEFICARVM – War.

Einmal die Woche bekommt ihr mit METAL HAMMER WEEKLY WARFARE die maximale Packung Metal serviert: News, Interviews, Konzerte, Musik und Trivia. Hier erfahrt ihr, was in der Szene derzeit wirklich wichtig ist, welche Platten ihr hören solltet und welche News die Metal-Welt bewegen. Präsentiert natürlich im ganz eigenen METAL HAMMER-Stil. Immerhin bekommt ihr hier unser Motto als Video: Maximum Metal!