METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #038: Modewahnsinn, Weihnachtspullis und System Of A Down

Die Tage werden kürzer und draußen wird es deutlich kälter. Der Winter steht vor der Tür, in vielen Orten hat es sogar schon geschneit. Was liegt da also näher, als sich mit Strick-Pullis seiner Lieblings-Metalbands einzudecken, damit man bei den kalten Temperaturen nicht frieren muss? So oder so ähnlich müssen sich das auch Slayer gedacht haben, die nämlich zusammen mit der Hipster-Marke „Supreme“ eine eigene Kollektion auf den Markt bringen wollen.

Weitere Themen der 38. Ausgabe METAL HAMMER WEEKLY WARFARE:

Ein neues Album von System Of A Down ist sehr wahrscheinlich, hässliche Weihnachtspullis von Iron Maiden und gleich zwei Mal Fenriz. Außerdem natürlich wieder mit dem fulminanten Beatraten und den Kommentaren der Woche.

https://www.youtube.com/watch?v=Dc35W0IzWVs Video can’t be loaded: Modewahnsinn im Metal | Neues SOAD-Album wahrscheinlich || WEEKLY WARFARE #038 (https://www.youtube.com/watch?v=Dc35W0IzWVs)

Album der Woche: ANIMALS AS LEADERS – The Madness Of Many

Song der Woche: MIASMAL SABBATH – Altars Of Doom

Einmal die Woche bekommt ihr mit METAL HAMMER WEEKLY WARFARE die maximale Packung Metal serviert: News, Interviews, Konzerte, Musik und Trivia. Hier erfahrt ihr, was in der Szene derzeit wirklich wichtig ist, welche Platten ihr hören solltet und welche News die Metal-Welt bewegen. Präsentiert natürlich im ganz eigenen METAL HAMMER-Stil. Immerhin bekommt ihr hier unser Motto als Video: Maximum Metal!