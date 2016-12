METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #043: Tony Iommi muss unters Messer

Die heutigen Themen:

Keine gute Neuigkeit: Tony Iommi muss sich demnächst operieren lassen, weil Ärzte einen Tumor in seinem Rachen entdeckt haben. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung! In Berlin gibt es seit Dezember eine Motörhead-Ausstellung mit Lemmy-Altar. Wenn ihr mal in der Hauptstadt seid, solltet ihr dort unbedingt mal vorbeischauen. Neue Musik gibt es von der Grindcore-Supergroup Lock Up, außerdem werfen wir mit euch einen gemeinsamen Blick in das aktuelle METAL HAMMER-Heft. Und ein Interview mit Gruesome haben wir für euch auch noch am Start.

METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #043:

https://www.youtube.com/watch?v=JwrknzqJ4wg Video can’t be loaded: Iommi muss unters Messer | Motörhead-Ausstellung in Berlin || WEEKLY WARFARE #043 (https://www.youtube.com/watch?v=JwrknzqJ4wg)

Album der Woche: GOATFUNERAL – Luzifer Spricht – 10 Years in the Name of the Goat

GOATFUNERAL – Luzifer Spricht – 10 Years in the Name of the Goat Song der Woche: The Soulscape Project– Whitehaven

