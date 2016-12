METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #044: Exklusives Interview mit Mikkey Dee

Vor fast einem Jahr starb Lemmy Kilmister von Motörhead und viele Menschen, Freunde und Kollegen leiden immer noch unter dem Verlust der Rock-Legende. In einem METAL HAMMER-exklusiven Interview spricht Mikkey Dee darüber, dass er nach vorne sehen muss und trotz allen Umständen optimistisch in die Zukunft blicken will. Schöne Sache!

Nicht so schön ist hingegen, dass Hammerfall sich von ihrem Drummer getrennt haben. Aber keine Sorge, Ersatz wurde schon gefunden. Außerdem in dieser Ausgabe METAL HAMMER WEEKLY WARFARE für euch: Unser großer Jahresrückblick 2016, das fulminante Beatraten und natürlich die Kommentare der Woche.

METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #044:

Album der Woche: MARTYRDÖD – List

MARTYRDÖD – List Song der Woche: Sepulchral Curse – Disrupting Lights of Extinction

Einmal die Woche bekommt ihr mit METAL HAMMER WEEKLY WARFARE die maximale Packung Metal serviert: News, Interviews, Konzerte, Musik und Trivia. Hier erfahrt ihr, was in der Szene derzeit wirklich wichtig ist, welche Platten ihr hören solltet und welche News die Metal-Welt bewegen. Präsentiert natürlich im ganz eigenen METAL HAMMER-Stil. Immerhin bekommt ihr hier unser Motto als Video: Maximum Metal!