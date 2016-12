METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #045: Die 10 besten Songs des Jahres

Habt ihr eure Silvester-Party schon geplant? Oder feiert ihr gar nicht und verbringt stattdessen ein paar gemütliche Stunden in den eigenen vier Wänden bei gutem Essen, Filmen und dem ein oder anderen Videospiel? Ganz egal, wie oder ob ihr euch vom alten Jahr verabschiedet und das neue begrüßt: Ohne die passende Musik läuft mal gar nichts! Und damit ihr nicht erst in mühsamer Kleinarbeit eine Silvester-Playlist erstellen müsst, haben wir das einfach für euch gemacht.

In unserer Special-Ausgabe METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #045 widmen wir uns nämlich den zehn besten Songs des Jahres 2016. Natürlich in voller Länge und in Stereoooooooo.

Also: Video anschmeißen, Lautsprecher bis auf 11 drehen und dann ausgelassen den Kopf kreisen lassen!

METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #045

In diesem Sinne: Guten Rutsch, feiert schön und lasst es euch gut gehen! Wir sehen uns 2017 wieder. MAXIMUM METAL!