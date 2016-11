Metal-Mannequin Challenge mit Korn, 5FDP und Attila

Den aufwendigsten Beitrag zur „Mannequin Challenge“ unter den Metal-Bands lieferten bisher wohl Five Finger Death Punch. Bei einem Auftritt ließen sie etwa 10.000 Fans mitmachen. Aber auch etwa der Korn-Bassist ließ seine ganze Familie an dem viralen Internet-Wettbewerb teilnehmen. Attila entschieden sich für einen Party-Beitrag im Tourbus – sehenswert sind alle Ergebnisse in jedem Fall!

Bei dem aktuellen Internet-Trent „Mannequin Challenge“ geht es darum, einen Moment einzufrieren und dabei ähnlich wie eine Schaufensterpuppe in einer möglichst auffälligen Position zu verharren. Unter dem Hashtag #mannequinchallenge finden sich mittlerweile unzählige Beiträge zum „Wettbewerb“ der besten B-Noten im Netz.

Seht die bisherigen Beiträge der Metal-Gemeinde hier:

Korns Beitrag zur Mannequin-Challenge

Happy jive turkey day 🦃🦃 🌽 👅 Ein von Fieldy (@fieldykorn) gepostetes Video am 24. Nov 2016 um 23:10 Uhr

Five Finger Death Punchs Beitrag:

We attempted the World’s biggest mannequin challenge to date – wow – it’s like herding 10,000+ cats – but we pulled it off more or less … Yep – over 10,000 frozen metal heads #mannequinchallenge Ein von Zoltan Bathory Official (@zoltanbathory) gepostetes Video am 10. Nov 2016 um 13:25 Uhr

Attilas Beitrag: