Metal-Musiker: Die besten Halloween-Kostüme 2016

An Halloween verkleidet sich in der USA traditionell alles was Rang und Namen hat – und auch unsere Metal-Helden machen da keine Ausnahme. Seht hier eine Auswahl der besten Kostüme 2016!

Mit dabei u.a. System Of A Down, Arch Enemy, Korn, Tool, Megadeth, Trivium, Halestorm u.v.a.

System of a Down-Bassist Shavo Odadjian mit seinen Kindern:

Megadeth-Bassits Dave Ellefson als ein „Nameless Ghoul“ von Ghost:

Fieldy von Korn als ein Grusel-Clown:

Huntress-Sängerin Jill Janus als Weißer Hase aus ‘Alice im Wunderland’

Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale sieht irgendwie aus, wie immer:

Adam Jones von Tool als mexikanischer Wrestler:

Trivium-Frontmann Matt Heafy als ‘The Walking Dead’-Charakter:

Und last but not least: Arch Enemy-Furie Alissa White-Gluz als dunkle Disney-Königin: