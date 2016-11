Metal Tales: Fury Of The Guitar Gods: Shooter erscheint im November

Ein Top-Down Shooter von Metalheads für Metalheads: Das Indie-Projekt Metal Tales: Fury Of The Guitar Gods wird am 18. November auf steam scheinen. Der Spieler übernimmt aus der Iso-Perspektive die Kontrolle über einen Gitarren-Gott, der mit seinem Instrument tödliche Blitze auf dämonische Feinde abfeuert. In verschiedenen Umgebungen müssen vom Bösen besessene Metal-Götter besiegt werden. Jeder Boss steht dafür für ein bestimmte Genre, darunter natürlich Black-, Power- und Viking Metal.

Der Soundtrack umfasst Songs von Striker, Despite, Persefone, A Breach of Silence und vielen weiteren Künstlern.

Seht den Trailer zu Metal Tales: Fury Of The Guitar Gods hier: