Metal unter Baggern: Die Vorschau auf das With Full Force 2017

Weiterlesen With Full Force 2017: Das Festival zieht nach Ferropolis Der neue Veranstaltungsort soll mehr Sicherheit und Platz für eine vierte Bühne bieten. Alles neu macht 2017: Das With Full Force muss erneut umziehen. Nach den schweren Unwettern der vergangenen Jahre und dem chaotischen Festival-Sommer 2016 ziehen die Veranstalter die Konsequenzen. Eine Woche früher und ein paar Kilometer entfernt wird es unter den Baggern des Ferropolis-Geländes laut. Wo mit Melt und Splash sonst Indie, Elektro oder Hip-Hop gefeiert werden, werden 2017 harte Klänge laut.

Das With Full Force 2017 findet vom 22. bis zum 26. Juni 2017 statt

Eine vierte Bühne

Das With Full Force rüstet auf: Neben Hauptbühne, Zelt- und Metal Hammer Stage wird es bei der Ferropolis-Premiere erstmals auch eine vierte Bühne geben, um den Fans noch mehr Abwechslung und Bandbreite bieten zu können!

Gleicher Preis trotz mehr Komfort

Trotz dieser willkommenen Verbesserungen soll sich an den Ticketpreisen nichts ändern, eine Preiserhöhung wird also nicht stattfinden. Die Veranstalter versprechen, dass die Kapazitäten gleich bleiben und der gemütliche Charakter des With Full Force erhalten bleiben soll.

Das With Full Force-Lineup 2017