Metalheads spenden Blut: W:O:A-Blutspende

Am 25. und 26. November 2016 können Metalheads wieder Blut für den guten Zweck spenden: Im Blutspendedienst des Klinikums Itzehoe findet wieder einmal die W:O:A-Blutspende statt. Es wird ein Programm aus Metal-Unterhaltung, Gewinnspielen und natürlich Blutspende geben. Außerdem stellen die Veranstalter einen neuen Blutspendepass vor.

Mit dem Blutspendepass können Metal-Fans auch außerhalb von Schleswig-Holstein an der Blutspendenaktion teilnehmen. Der Pass funktioniert wie ein Bonusheft: Pro Spende gibt es einen Stempel und nach sechs Spenden kann der Pass eingesendet werden und jeder Spender erhält kostenfrei das W:O:A-Bloodsponsor-T-Shirt. Zudem gibt es für jeden Spender einen Aufnäher oder Aufkleber, einen Einkaufsgutschein im Wert von 10 Euro für EMP sowie einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den W:O:A:-Store in Wacken.

Teilnehmende Blutspendedienste

TMD Blutspendezentren

Uniklinik RWTH Aachen

Institut für Klinische Transfusionsmedizin Jena gGmbH

Institut für Transfusionsmedizin Suhl gGmbH

Institut für Transfusionsmedizin/ Campus Kiel

Blutspendezentrale am Städtischen Klinikum in Karlsruhe

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Klinikum Itzehoe

In Itzehoe findet die achte W:O:A-Blutspende am 25 . November 2016 von 07:30 bis 16:00 Uhr und am 26. November 2016 von 09:00 bis 16:00 Uhr im Blutspendedienst in der Robert-Koch-Str. 2 statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und vor Ort können außerdem Tickets für die Events „Zum Wackinger“, „Kultur auf dem Hallingen“ sowie Merchandise-Artikel gewonnen werden.