Metallica: “Das nächste Album ist immer das beste!”

Bei einem Q&A mit Fans haben sich Metallica über die lange Produktions-Pause zwischen DEATH MAGNETIC und dem am 18.November erscheinenden HARDWIRED…TO SELF DESTRUCT geäußert. Dabei stellte James Hetfield fest, was viele Musiker-Kollegen gut nachvollziehen können sollten: “Das nächste Album ist immer das beste!” – und setzt nach “wir haben unser bestes Album noch nicht veröffentlicht”.

Hetfield erklärt leicht uneindeutig: “Wir verbessern uns weiter als Leute, als Musiker, als menschliche Wesen.”

“Wir wissen nicht, warum wir so lange gewartet haben”

Gleichzeitig erkannte die Band, dass nicht nur der Öffentlichkeit die Wartezeit zwischen DEATH MAGNETIC und der neuen Scheibe etwas zu lang gewesen ist. “Als wir das Album einigen Journalisten vorgestellt haben, habe ich realisiert, was für ein tolles Gefühl es ist, neue Musik in die Welt zu bringen”, erklärt der Metallica-Frontmann. “die Gefühle, die es bei anderen Leuten ausgelöst hat, haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich weiß nicht, warum wir so lange gewartet haben. Stellt sicher, das wir nicht wieder so lange warten, OK?”