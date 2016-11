Metallica: Der wohl ikonischste Stage-Dive 2016

Zur Zeit gehören die Bewohner Süd-Amerikas zu den Glücklichen, die Metallica und einige Songs ihres lang erwarteten Albums HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT live bewundern dürfen.

Die Besucher des Metallica-Konzerts am 1. November im Kolumbianischen Bogota, wurden Zeugen von gleich zwei Besonderheiten:

Nicht nur spielten Hetfield, Ulrich, Hammett und Trujillo zum ersten Mal den neuen Song ‘Atlas, Rise’ live, sondern verführten bei der Performance von ‘Hardwired’ jemand ganz besonderes zum Stage-Dive:

Das …AND JUSTICE FOR ALL-Maskottchen „Doris“ ließ sich von der feiernden Menge tragen!

Der wohl ikonischste Stage-Dive 2016:

The show tonight in Bogota was so awesome that Doris showed up to crowd surf during Hardwired! #metinbogota #worldwired #metallica #doriscrowdsurfing Ein von Metallica (@metallica) gepostetes Video am 1. Nov 2016 um 21:20 Uhr

Metallica spielen ‘Atlas, Rise!’ zum ersten Mal live:

https://youtu.be/kHOrR2XvEcU Video can’t be loaded: Metallica: Atlas, Rise! (Live – Bogotá, Colombia – 2016) (https://youtu.be/kHOrR2XvEcU)

So klingt das neue Metallica-Album HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT!

HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT erscheint am 18. November 2016. Wir durften bei einem exklusiven Listening-Event in New York City bereits reinhören und trafen die Band zum ausführlichen Gespräch. Alles zum neuen Metallica-Album erfahrt ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe, ab 16. November am Kiosk!