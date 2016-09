Metallica: Diese Überraschung erwarten euch auf der HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT-Deluxe Edition

Metallica gaben vor wenigen Stunden feierlich bekannt: Die letzten Änderungen an HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT sind vollbracht. Auch die Tracklist der Deluxe Edition des am 18. November erscheinenden Albums steht jetzt fest.

Unter den Cover-Versionen auf der zusätzlichen CD befinden sich demnach Ronnie James Dio-Songs, Iron Maidens ‘Remember Tomorrow’ und Deep Purple ‘When A Blind Man Cries’. Auch eine neue Version des Metallica-Songs ‘Lords Of Summer’, die Stücke der Veröffentlichungen zum Record Store Day und Live-Mitschnitte sind Teil der Deluxe Edition.

Die Tracklist der HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT-Deluxe Edition:

CD 1

Hardwired Atlas, Rise! Now That We’re Dead Moth Into Flame Dream No More Halo On Fire

CD 2

Confusion ManUNkind Here Comes Revenge Am I Savage? Murder One Spit Out the Bone

CD 3