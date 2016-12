Metallica: ‘Enter Sandman’ an der Wursttheke

Zufall war das bei dem Aufgebot an professionellen Fotografen vielleicht nicht, dennoch ist diese Aktion so kurios, wie großartig: Metallica schmettern gemeinsam mit einem Wurstfachverkäufer ‘Enter Sandman’. Seht Videos des spontanen “Auftritts” in einem US-amerikanischen Supermarkt unten!

Weiterlesen Avenged Sevenfold: Neidisch auf Metallicas Marketing-Kampagne Das Metallica-Marketing im Vorfeld von HARDWIRED ... TO SELF-DESTRUCT nennt der Avenged Sevenfold-Gitarrist Synyster Gates einen "Geniestreich". James Hetfield, Lars Ulrich und Co. waren gerade für die TV-Show „Billy on the Street“ unterwegs, in der ahnungslose Passanten mit popkulturellen Fragen konfrontiert werden. Als sie durch einen Supermarkt schlenderten, stimmte ein Mitarbeiter an der Theke beim Anblick Metallicas ‘Enter Sandman’ an. Die Band überlegte nicht lang, sondern stimmte mit ein und feuerte den begeisterten Fan an.

Metallica Werbespot zu Weihnachten

In Deutschland machen Metallica übrigens gerade mit einem kuriosen TV-Werbespot auf ihr aktuelles Album HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT aufmerksam. In dem Video hat eine liebe Omi ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für ihren Enkel!