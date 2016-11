Metallica: Erfolgreichster Album-Start des Jahres, Nummer eins in Deutschland

Metallica sind mit HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT wie erwartet und bereits zum achten Mal auf Platz eins der offiziellen Deutschen Album-Charts eingestiegen. Doch nicht nur das: die US-Metaller schaffen zudem den besten Album-Start des Jahres 2016 – die Scheibe hat bereits nach einer Woche den begehrten Platin-Status erlangt, was bedeutet, dass alleine in Deutschland über 200.000 Exemplare der Scheibe an den Fan gegangen sind.

Natürlich freut das den CEO von Universal Deutschland, Frank Briegmann: „Metallica haben einmal mehr bewiesen, dass ein perfekt gemachter Metal-Sound große Breitenwirkung haben kann und zwar in allen drei Kanälen: Physisch, Download und Streaming. Ich gratuliere allen beteiligten Teams zum erfolgreichsten Album-Start des Jahres und natürlich ganz besonders Metallica zu dieser fulminanten Leistung sowie zu Platin!”, zitiert Musikwoche den Labelchef.

Metallica haben mit ihrem fulminanten Verkaufsstart sowohl Rapper Sido als auch Schlagersängerin Helene Fischer auf Platz zwei und drei verwiesen – letztere rutsche mit ihrem letztjährigen Album WEIHNACHTEN erneut in die Top-5.