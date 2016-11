Metallica erobern die Charts

Eine Woche noch, dann erscheint endlich HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT, der lang ersehnte Nachfolger zum 2008 veröffentlichten DEATH MAGNETIC. Metallica haben als Vorgeschmack bisher drei Songs aus dem kommenden Doppel-Album veröffentlicht und sie alle haben es in die US-Charts geschafft.

Drei Mal in den Rock-Charts

Bei den drei Songs handelt es sich um ‘Hardwired‘, ‘Moth Into Flame‘ und ‘Atlas, Rise!‘, die sich zusammen in den US-Charts behaupten konnten:

‘Atlas, Rise!‘ wurde am 31. Oktober 2016 veröffentlicht und hat es in den „Billboard Mainstream Rock Songs“-Charts auf den 22. Platz geschafft, dicht gefolgt von ‘Hardwired‘ auf Platz 23. ‘Moth Into Flame‘ konnte gar den sechsten Platz erklimmen. Laut Billboard ist es das erste Mal seit vielen Jahren, dass sich eine Band mit gleich drei Songs in diesen Charts aufstellen konnte. Die Band, die das zuvor geschafft hat ist… Trommelwirbel… Metallica! 2008 waren James Hetfield & Co. nämlich mit ‘The Day That Never Comes‘ (Platz 1), ‘Cyanide‘ (Platz 35) und ‘My Apocalypse‘ (Platz 40) ebenfalls in den US-Charts vertreten.

Robert Trujillo erzählte im Gespräch mit WAAF:

Immer, wenn wir etwas Neues veröffentlichen, hoffen wir, dass die Leute mögen, was wir kreativ erschaffen haben. Wir fühlen uns immer gut, wenn den Leute unsere Sachen gefallen.

https://www.youtube.com/watch?v=uhBHL3v4d3I Video can’t be loaded: Metallica: Hardwired (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=uhBHL3v4d3I)

https://www.youtube.com/watch?v=1iprubvCfdM Video can’t be loaded: Metallica: Moth Into Flame (Official Music Video) (https://www.youtube.com/watch?v=1iprubvCfdM)

https://www.youtube.com/watch?v=JFAcOnhcpGA Video can’t be loaded: Metallica: Atlas, Rise! (https://www.youtube.com/watch?v=JFAcOnhcpGA)

So klingt das neue Album

In einem ausführlichen Sonderbericht erzählen wir euch, wie sich jeder Song anhört und worauf ihr euch schon mal freuen dürft, wenn HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT am 18. November 2016 endlich in den Läden steht: