Metallica: HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT-Tour durch Hauptstädte der Welt

Im Interview mit dem US-Radiosender WRIF sprach Metallica-Gitarrist Kirk Hammett über die Tour-Pläne zum kommenden Album HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT.

Weiterlesen Metallica: Tourstart im Januar Metallica kündigen den Start ihrer Tour zu HARDWIRED ... TO SELF-DESTRUCT für Januar 2017 an. Dabei stünde für Metallica vor allem auch ihre Heimat USA im Mittelpunkt, die sie in den letzten Jahren “vernachlässigt” hätten. Aber auch in andere Teile der Welt soll es mit HARDWIRED … TO SELF DESTRUCT gehen:

“Wir wollen an so viele Orte wie möglich”, verrät Hammett. “Wir werden versuchen, jede wichtige, kosmopolitische Stadt der Welt zu besuchen. Wir haben aber auch eine beachtliche Anzahl an Konzerten für die USA geplant, worauf wir uns sehr freuen, denn wir haben in USA schon zu lange keine anständige Tour mehr gespielt.”

Seit 2009 waren Metallica nicht mehr in den Arenen ihrer Heimat unterwegs. Stattdessen spielten sie viele Shows in Europa und auf anderen Kontinenten.