Metallica: Neuer Song ‘Atlas, Rise!’ veröffentlicht

Wie angekündigt haben Metallica am 31.10. einen weiteren Song ihres am 18. November erscheinenden, elften Studioalbums HARDWIRED…TO SELF DESTRUCT veröffentlicht. Der Song hört auf den Namen ‘Atlas, Rise!’ und gehört vielleicht zu den besten 6:32 Metallica-Minuten, die wir in den letzten Jahren hören durften. Mit seinen drückenden Riffs, seiner Kombination aus Melodie und Aggression und dem markanten Refrain beweist er, dass die Band auf dem kommenden Doppelalbum wirklich alles aus sich herausgeholt hat.

Hört den neuen Metallica-Song ‘Atlas, Rise!’ hier: