Das neue Metallica-Album HARDWIRED…TO SELF DESTRUCT erscheint am 18. November. Jetzt gibt es nach dem im gleichen Zuge veröffentlichten Song ‘Hardwired’, der für viel Diskussionsstoff unter Metallica-Fans sorgte, einen weiteren neuen Song zu hören – Und weil sich die Thrash-Metaller nicht lumpen lassen, haben sie auch gleich ein Video zu ‘Moth Into The Flame’.