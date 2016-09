Metallica: Seht das komplette Konzert vom Global Citizen-Festival

Neben Pop-Größen wie Rihanna und Kendrick Lamar spielten auch Metallica auf dem diesjährigen Global Citizen-Festival 2016. Für fünf Klassiker verwandelten die Thrash-Metaller die New Yorker Bühne in ein hartes Pflaster. Seht alle Videos des Auftritts unten!

Das Ziel des Global Citizen Festivals ist es, die Spitzen aus Politik und Wirtschaft ihrer Verantwortlichkeit hinsichtlich der Entwicklung der Welt bewusst zu machen und an die Ziele der UN zu erinnern, die letztes Jahr verabschiedet wurden.

Die Metallica-Setlist auf dem “Global Citizen Festival”:

01. For Whom The Bell Tolls

02. Master Of Puppets

03. One

04. Nothing Else Matters

05. Enter Sandman