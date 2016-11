Metallica: Seht die Hommage an Lemmy im Video zu ‘Murder One’

Der Song ‘Murder One’ vom morgen erscheinenden HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT ist ein Tribut an Lemmy Kilmister. Im Zuge des Video-Marathons zur Feier ihres neuen Albums, haben Metallica auch diesen Song mit einem Clip bedacht. Seht das Video unten!

Metal-Geschichte im Video-Format

Der Clip zu ‘Murder One’ ist Metal-Geschichte im Video-Format: Wir starten im Jahr 1975. Die Band-Mitglieder von Hawkwind lassen Lemmy an der Kanadischen Grenze zurück und verschwinden. Laut dem Motörhead-Frontmann, wurde er damals nicht dafür rausgeschmissen, dass er Drogen nahm, sonder weil er die falschen Drogen nahm.

Das Video fährt fort mit einem Rückblick: Es geht zurück in das Jahr 1962, nach Liverpool, „dem Geburtsort des Rock‘n‘Roll“. Von diesem Zeitpunkt aus, geht es von Lemmys Zeit als Jimi Hendrix-Roadie, bis zu dem Punkt, als Hawkwind ihn auf die Straße setzen. Das war einer der großen Gründe, für den späteren Motörhead-Frontmann, eben diese Band zu gründen – Und damit auf ewig eine Legende des Rock zu werden.

Das sagt unser Redakteur Sebastian Kessler über den Song für Lemmy

Weiterlesen Die Hörprobe So klingt das neue Metallica-Album HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT! HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT erscheint am 18.11.2016. Wir durften bereits in alle Tracks reinhören. Wie Metallicas Doppel-Album klingt, verraten wir euch Song für Song. Ein Tribut an Lemmy ­Kilmister, der nicht nach Motörhead klingt, und doch fortwährend daran erinnert: großartiger Schachzug! ‘Murder One’ ist ein nach pumpenden Fäusten rufender Midtempo-Groover, der auch ohne Killer-Refrain intensiv wirkt. Der Text besteht dabei aus Motörhead-Song-Zitaten sowie -Anspielungen und endet mit der Zeile „Till the end, been living to win“ mit einer anerkennenden Träne im Knopfloch.