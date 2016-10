Metallica werden ‘Atlas, Rise!’ an Halloween veröffentlichen

Das neue Metallica-Album HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT wird am 18.November erscheinen – und mit ‘Hardwired’ und ‘Moth Into Flame’ hat die Band bereits zwei Appetitanreger vom kommenden Doppelalbum veröffentlicht. Jetzt werden Metallica an Halloween nachlegen: Der Song ‘Atlas, Rise!’ soll am 31. Oktober um 3 Uhr Nachmittags Ostküstenzeit (ca. 8:00 Uhr Winterzeit in Deutschland) erscheinen.

Ganz besonders eingefleischte Metallica-Jünger können ab Freitag den 28.10. bei teilnehmenden Plattenläden rund um den Globus (die ganze Liste findet ihr auf www.metallica.com) eine gratis Halloween-Maske im HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT-Stil abgreifen können, die einen Zugangscode enthalten soll, mit der die Inhaber den neuen Song bereits 30 Minuten vor allen anderen hören können.