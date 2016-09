Misfits: Glenn Danzig hat keine Zeit für ein neues Album

Die Misfits-Reunion im Original-Lineup mit Glenn Danzig und Jerry Only war für Band und Fans eine durchweg gelungene Angelegenheit – wie viele live-Videos aus den USA belegen, auf denen die Band eine seit Jahren vermisste Spielfreude an den Tag legte. Jetzt enttäuschte Glenn Danzig jetzt alle Horror-Fans, die auf ein neues Album der legendären Horror-Punker gehofft haben.

“Wenn es ein neues Misfits-Album geben soll, muss ich den Kram vermutlich schreiben”, so der Sänger gegenüber der New York Times. “Und ich habe einen vollen Terminkalender, also, ich weiß nicht.”

Heißt vermutlich im Klartext: Es wird in absehbarer Zeit kein Misfits-Album geben. Andererseits: Für welche Band war Dave Lombardo denn dann wirklich im Studio?