Mordheim: City Of The Damned: Konsolen-Spielszenen (Video)

Das rundenbasierte 3D-Rollenspiel Mordheim: City Of Damned, das in der finsteren Fantasy-Welt von Warhammer angesiedelt ist und auf dem Tabletop-Spin-Off Mortheim basiert, wird am 18. Oktober 2016 auch auf der PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Jetzt liefern Focus Interactive und Rogue Factor mit einem Video neue Spielszenen und einen generellen Überblick über das Spiel. Mortheim: City Of The Damned ist bereits seit November 2015 auf dem PC erhältlich.

Seht das neue Mordheim: City Of The Damned-Video hier: