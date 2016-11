Myles Kennedy: „Die Tage der großen Rock-Megastars sind gezählt“

Alter Bridge-Sänger Myles Kennedy hat sich in einem Interview mit Classic Rock über die Position als Frontmann geäußert und dabei konstatiert, dass die Tage der großen Rock-Megastars vorbei sind. “Einige Leute blühen wegen des Ruhmes auf und lieben die Art, wie es ihr Ego füttert. Aber ich glaube das ist ziemlich merkwürdig. So berühmt zu sein – und das bin ich definitiv nicht – dass man nicht mal mehr in den Supermarkt gehen kann ist undenkbar.”

Er erklärt weiter: “Die Tage von David Lee Roth und Steven Typer sind vorbei. Das liegt teilweise daran, wie sich das Business entwickelt hat – die Kids wollen keine Rockstars sein. Aber die Leute wollen vor allem großartige Musik. Es geht um die Songs. Zumindest für mich.”