Neue Bands fürs With Full Force Festival 2017

Bis Weihnachten will das With Full Force täglich neue Bands für das Festival 2017 bekannt geben. Los geht es mit einem dicken Batzen fetter Namen – und mancher Überraschung!

*** Airbourne *** Hard Rock und AC/DC Soundalikes from Down Under, Australien

*** Sepultura *** Death/Thrash/Groove Metal aus Brasilien

*** Die Kassierer *** Deutschpunk mit Unterhaltungswert aus Wattenscheid

*** Equilibrium*** Die Pagan Metal Heroes Deutschlands aus Bayern

*** While She Sleeps *** Metalcore Very British from Sheffield UK

*** Emil Bulls Official *** Alternative-Nu Metal-Mitreisser aus München

*** Ministry *** Die Industrial Metal Götter aus Chicago

*** Knorkator *** Deutschlands meiste Band der Welt aus Berlin

*** Rotting Christ *** Dark Extreme Metal Speerspitze aus Athen

*** Obey The Brave *** Mosh-Metalcore aus Montreal

*** Apocalyptica *** aus Helsinki spielen Metallica auf 4 Cellos

*** Adept *** Post-Hardcore aus Schweden

Die ersten Bands für das With Full Force 2017 versprechen ein buntes Metal-Programm. Von hart und modern (Obey The Brave, While She Sleeps) über alteingesessen (Sepultura) und feinstem Festival-erprobten Hard Rock (Airbourne) bis zu schwermetallallischen Cello-Klängen (Apocalyptica).

Wir sind gespannt, welche Bands uns am With Full Force 2017 noch erwarten – und natürlich, wie die Party auf dem neuen Gelände Ferropolis abgeht!