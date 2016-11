Nikki Sixx: Am Ende von Mötley Crüe konnten wir keine Musik mehr schreiben

Im Interview mit Classic Rock UK hat sich Ex-Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx über den Abschied von den Glam-Legenden und eine Zukunft ohne die „Crüe“ geäußert. Dabei konstatiert der Musiker, dass man am Ende der Band nicht mehr in der Lage gewesen sei, kreativ voranzudenken. „Wir konnten einfach keine Musik mehr schreiben”, so Sixx. „Je mehr ich mich in den Sixx A.M.-Kram hineingearbeitet habe, umso mehr wurde mir bewusst, wie sehr wir kreativ am Boden lagen. Und ich hatte die eine Sache, die ich liebte und die andere Sache, die ich mal geliebt hatte. Nun, es wurde Zeit, letztere loszuwerden.”

„Das letzte was ich tun möchte ist, von altem Ruhm zu leben”, so Sixx. „Für mich ist die Körper von Mötley Crüe tot. Er liegt auf dem Schlachtfeld, das Fleisch verwest und ich will davon nicht leben. Ich lade die Fans von Mötley Crüe zu Sixx A.M. ein, aber ich werde sie nicht bewusst einsacken. Unsere neuen Fans kennen Mötley, aber es ist nicht ihre Band und das ist OK!”

Mötley Crüe-Reunion? Ausgeschlossen!

Es wird zudem definitiv keine Reunion geben: Nicht nur verbietet das der von der Band unterschriebene Vertrag, auch Sixx sieht keinen Sinn in einer erneuten live- oder Studio-Zusammenkunft: „Ich sehe keinen Grund dafür. Wir konnten als Band nicht mehr kreativ sein, wie also sollten wir weitermachen? Ich bin froh, wie wir es beendet haben. Wir haben alles getan, wir haben getan was wir sagten, das wir tun würden und jetzt freue ich mich auf die Zukunft!”