Nine Inch Nails: Neue Musik erscheint diese Woche

Bereits in der vergangenen Woche berichteten wir darüber, dass Trent Reznor sein Vorjahresversprechen einhalten will und es noch in diesem Jahr neue Musik von Nine Inch Nails geben soll. Nun sind alle Details bekannt.

Neue EP

NOT THE ACTUAL EVENTS heißt die neue EP von Nine Inch Nails, die noch in dieser Woche veröffentlicht wird und ab sofort vorbestellt werden kann. Zusätzlich zur digitalen Variante wird es die EP auch auf Vinyl geben, soll aber erst im Frühjahr 2017 erscheinen. Vorbesteller erhalten aber einen Download-Code und kommen ab dem 23.12.2016 in den Genuss neuer Musik.

Über die neue EP sagt Trent Reznor:

Es ist ein unfreundliches, undurchdringliches Album, das wir einfach machen mussten. Es ist eine EP, weil das genau die richtige Länge war, die wir für das Erzählen der Geschichte benötigten.

„Wir“, das sind übrigens Trent Reznor und Atticus Ross. Ross, mit dem Reznor bereits mehrere Filmsoundtracks komponiert hat, ist ab sofort fester Bestandteil von Nine Inch Nails.

NOT THE ACTUAL EVENTS: Tracklist

Branches/Bones Dear World, She’s Gone Away The Idea Of You Burning Bright (Field On Fire)

Re-Releases auf Vinyl

Zusätzlich dazu wird es alle bisherigen NIN-Alben als Re-Release auf Vinyl geben, inkl. Download-Codes, die ab dem 22.12.2016 gültig sind. Das Album THE FRAGILE wird es zusätzlich als besondere und streng limitierte Version auf Vinyl geben und 37 instrumentale, alternative und bisher unveröffentlichte Songs enthalten. Dazu Trent Reznor:

THE FRAGILE nimmt einen sehr interessanten und intimen Platz in meinem Herzen ein. Ich ging durch eine turbulente Zeit in meinem Leben, als ich das Album aufgenommen habe. Dahin zurückzukehren gleicht für mich einer Therapie. Als Experiment habe ich alle Vocals entfernt und daraus wurde eine gänzlich neue Erfahrung, die auf einem anderen aber spannenden Level funktioniert. THE FRAGILE: DEVIATIONS 1 ist eine Verschönerung der Original-Aufnahmen von Atticus Ross und mir, die wir vorher nie benutzt haben. Das Ergebnis zeichnet ein schmeichelhaftes aber anderes Bild.

THE FRAGILE: DEVIATIONS 1 – Tracklist

Seite 1A

Somewhat Damaged (Instrumental) The Day The World Went Away (Instrumental) The Frail (Alternate Version The Wretched (Instrumental)

Seite 1B

Missing Places We’re In This Together (Instrumental) The Fragile (Instrumental) Just Like You Imagined (Alternate Version) The March (Instrumental)

Seite 2A

Even Deeper (Instrumental) Pilgrimage (Alternate Version) One Way To Get There No, You Don’t (Instrumental) Taken

Seite 2B

La Mer (Alternate Version) The Great Below (Instrumental) Not What It Seems Like (Instrumental) White Mask The New Flesh (Instrumental)

Seite 3A

The Way Is Out Through (Alternate Version) Into The Void (Instrumental) Where Is Everybody? (Instrumental) The Mark Has Been Made (Alternate Version)

Seite 3B

Was It Worth It? (Instrumental) Please (Instrumental) +Appendage (Instrumental) Can I Stay Here? (Instrumental) 10 Miles Away (Instrumental)

Seite 4A

Feeders Starfuckers, Inc. (Instrumental) Complication (Alternate Version) Claustrophobia Machine (Raw) Last Heard From

Seite 4B

I’m Looking Forward To Joining You, Finally (Instrumental) The Big Come Down (Instrumental) Underneath It All (Instrumental) Ripe With Decay (Instrumental)

Die neue Musik von Nine Inch Nails kann ab sofort im offiziellen NIN-Store vorbestellt werden.