Obituary: Neues Album ist so gut wie fertig

Die Florida Death-Legenden Obituary sind so gut wie fertig mit dem Nachfolger zu INKED IN BLOOD. Wie Gitarrist Trevor Peres im Interview mit Jörmungandr Media am 25. Oktober zu Protokoll gab, wir die Scheibe im März 2017 veröffentlicht werden. “Es gibt noch ein paar Leadgitarren die noch fertig gemacht werden müssen, aber die nehmen wir morgen im Hotel auf.”

Für einen Album-Titel hat man sich noch nicht final entschieden – allerdings wird der Titeltrack der jüngst veröffentlichten EP TEN THOUSAND WAYS TO DIE auch unter den elf ausgewählten Tracks für die neue Obituary-Scheibe sein. Das Album befinde sich zudem bei Joe Cincotta im Mix und die Versionen seien bereits “sehr brutal”.

Obituary sind derzeit gemeinsam mit Exodus, Prong und King Parrot auf der Battle Of The Bays-Tour unterwegs.