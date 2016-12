Of Mice & Men: Austin Carlile erleidet Spinnenbiss

Der Of Mice & Men-Frontmann Austin Carlile kommt derzeit gesundheitlich einfach nicht zur Ruhe. Nachdem die Band erst kürzlich ihre Europatour abbrechen musste, da sich Carlile am Rücken verletzt hatte und sich einigen Operationen unterziehen musste, ist der Sänger jetzt erneut im Krankenhaus. Der Grund: ein Spinnenbiss.

Auf Twitter vermeldete Carlile: „Ich wurde vor ein paar Tagen von einer fiesen Spinne gebissen. Zwei Tage Krankenhaus, übergeben, intravenöse Injektionen … nur keine Superkräfte!”

Was bitten by a gnarly spider a few days ago, 2x days hospital, pukes, IV’S, whole nine… but no powers… still waiting for the powers… pic.twitter.com/XzSkIBHcXJ

— Austin Carlile (@austincarlile) 9. Dezember 2016